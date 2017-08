Macron rejoue les grands classiques de la droite

Ils y sont quasiment tous. Dans un entretien-fleuve accordé ce jeudi 31 août au Point, Emmanuel Macron remet au goût du jour les grands classiques de la droite française. Sur plus de 20 pages de questions-réponses, celui qui avait théorisé, le temps de sa campagne, l’idée d’un mouvement politique « et de droite et de gauche » accorde en réalité très peu de gages à la seconde partie de l’expression. Pour ne pas dire aucun.