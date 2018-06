Réunion quadripartite sur l'Ukraine le 11 juin à Berlin

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a invité ses homologues français, russe et ukrainien le 11 juin à Berlin pour une réunion au "format Normandie", la première depuis plus d'un an, pour discuter du règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine, a annoncé vendredi un porte-parole.