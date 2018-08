Pékin et Moscou, complices mais pas alliés

Destinée à normaliser les rapports américano-russes, la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le 16 juillet, a tourné à la confusion. De quoi pousser un peu plus la Russie dans les bras de la Chine, malgré le déséquilibre de puissance entre les deux pays. Moscou et Pékin défendent toutefois chacun leurs intérêts… qui ne coïncident pas toujours.