L’EI et Al-Qaïda s’affrontent désormais en Afrique de l’Ouest

Abidjan (Côte d’Ivoire), de nos correspondants.– Dans son édition du 7 mai, l’organe de propagande de l’organisation de l’État islamique Al-Naba annonçait dans un brûlot de trois pages la fin de l’exception de tolérance entre l’une de ses succursales ouest-africaines, l’État islamique au Grand Sahara (EIGS), et la branche régionale d’Al-Qaïda, Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, plus connu sous les acronymes GSIM ou JNIM).