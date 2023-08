Aveugle, sourde aux critiques et inaudible : les trois handicaps de la France au Niger

« On« On a été pris de court », admet, sous couvert d’anonymat, un diplomate français chargé des questions sahéliennes. Il aurait pu ajouter : une fois de plus. Comme après les coups d’État au Mali en août 2021 et au Burkina Faso en janvier 2022, Paris n’a pas vu venir celui d’une partie de l’armée nigérienne le 26 juillet dernier. Trois pays dans lesquels la France comptait des centaines de soldats depuis des années, avec les armées desquels elle coopérait au quotidien, et avec les dirigeants civils desquels elle avait tissé des liens étroits – peut-être trop…