USA: Les démocrates enquêtent sur une possible entrave à la justice de Trump

3 mars 2019 Par Par Agence Reuters

La commission des Affaires judiciaires de la Chambre américaine des représentants va réclamer des documents à plus de 60 individus et entités dans le cadre d'investigations sur une possible entrave à la justice de Donald Trump, a déclaré dimanche son président, le démocrate Jerrold Nadler.