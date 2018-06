Etre socialiste et colonisateur dans l’Algérie colonisée

Claire Marynower se passionne pour l’histoire du Maghreb à l’époque coloniale. Agrégée d’histoire, enseignante à l’Institut d’études politiques de Grenoble, elle signe aux éditions PUF (Presses universitaires de France) un ouvrage singulier, version remaniée et augmentée de sa thèse de doctorat soutenue cinq ans plus tôt : L’Algérie à gauche, 1900-1962. Une radiographie du Parti socialiste de l’Algérie colonisée du début du XXe siècle à l’indépendance. La gauche socialiste a été jusqu’ici rarement étudiée, contrairement au Parti communiste algérien (le PCA), et c’est ce qui motive la jeune chercheuse : raconter ces militants socialistes, « ni des héros ni des victimes », leur diversité, leur complexité.