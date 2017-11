Il est désormais décrit comme un prédateur. Kevin Spacey, qui joue le président des États-Unis dans la série House of Cards, est accusé par plusieurs hommes d’agressions sexuelles. La dernière en date : un comédien qui affirme avoir été violé au début des années 1980 alors qu’il avait 15 ans et que l’acteur à succès en avait dix de plus.