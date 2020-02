Primaire démocrate aux Etats-Unis: un gros raté pour commencer

New York (États-Unis), de notre correspondant. – Au Starr Bar de Brooklyn, dans le quartier de Bushwick à New York, les supporters de Bernie Sanders s'étaient réunis en début de soirée. À 23 heures encore, ils attendaient une victoire de leur candidat, donné favori par plusieurs sondages. Depuis deux heures, les chaînes de télé annonçaient des résultats imminents. Ils ne sont jamais arrivés, à cause d'un phénoménal raté dans la collecte des résultats. De guerre lasse, tout le monde a fini par aller se coucher.