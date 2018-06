La Russie veut chasser l’Iran du sud de la Syrie

Les forces iraniennes vont-elles se retirer du sud de la Syrie et de la frontière israélienne, et y cesser leurs opérations militaires sous la pression de Moscou ? Le 28 mai, Sergueï Lavrov, le ministre russe des affaires étrangères, a exigé, comme s’il était lui-même aux commandes du pays, que seule l’armée syrienne soit présente dans cette zone constituée autour de deux villes, Deraa et Kouneitra. Dans une autre déclaration, le 30 mai, il a insisté pour que le retrait de toutes les « forces non syriennes » installées dans la région frontalière avec Israël se fasse « dès que possible ».