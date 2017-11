Après les défaites de l’Etat islamique (3): les djihadistes au Sahel ont déjà changé de stratégie

La première opération a enfin été lancée. La force du « G5 Sahel », appelée à appuyer les militaires français de Barkhane et les casques bleus de l’ONU dans la lutte antiterroriste au Sahel, est intervenue le 28 octobre dans une zone en proie à des groupes djihadistes et aux trafics, aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L’annonce en a été faite le 2 novembre par la coalition qui comprend, outre ces trois pays, le Tchad et la Mauritanie.