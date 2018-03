Il y a deux ans, l’écologiste Berta Cáceres était assassinée au Honduras à cause de son engagement militant. Les collectifs France-Amérique latine, Alerte Honduras et Collectif Guatemala souhaitent rappeler à cette occasion l'œuvre importante de cette femme courageuse. Et appellent à briser l'impunité des tueurs des défenseur·e·s de l'environnement.