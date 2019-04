En Algérie, le vent de dégagisme souffle toujours aussi fort

« Goulna ga3, c’est ga3 » (« Nous avons dit tous, c’est tous ») : voici l’un des slogans en darija (l’arabe dialectal, pas fermé à quelques mots de français) qui ont rythmé le septième vendredi consécutif de manifestation en Algérie. Le premier sans Abdelaziz Bouteflika, sacrifié et sommé de démissionner par l’armée mardi 2 avril, après vingt ans de règne et plus d’un mois de contestation populaire.