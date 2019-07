Les conservateurs grands favoris des élections en Grèce

5 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Les conservateurs de Nouvelle Démocratie (ND) sont donnés grands favoris des élections législatives anticipées de dimanche en Grèce, profitant de la colère des électeurs furieux de la poursuite de l'austérité et qui devraient tourner le dos au Premier ministre Alexis Tsipras et à son parti Syriza.