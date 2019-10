Avec trois degrés de plus, la Sibérie se métamorphose

En Sibérie, le réchauffement déforme le sol, perturbe l’agriculture et provoque l’exode, témoigne ce reportage, photos, vidéos et infographies à l’appui, à lire dans le Washington Post. « Le permafrost sur lequel l’agriculture reposait autrefois – et sur lequel les villages et les villes sont construits – est au milieu d’un grand dégel, recouvrant la région de marais, de lacs et de bulles de terre bizarres qui rendent la terre pratiquement inutilisable. »