Algérie: Saïd Bouteflika arrêté et incarcéré pour «complot contre l’autorité de l’Etat»

La chasse au « système » Bouteflika se poursuit en Algérie. Saïd Bouteflika, frère et puissant ex-conseiller du président algérien déchu, a été arrêté samedi et incarcéré dimanche 5 mai, selon une source sécuritaire citée par l'AFP. Deux anciens hauts responsables du renseignement ont aussi été placés en détention : le général Mohamed Mediène dit « Toufik », patron des services secrets d'Algérie durant vingt-cinq ans, et l'ex-coordinateur des services de renseignements Athmane Tartag, alias « Bachir ».