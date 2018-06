Paris souhaite voir Berlin aller plus loin sur l'UE

6 juin 2018 Par Par Agence Reuters

La France souhaite voir l'Allemagne aller plus loin que les dernières propositions d'Angela Merkel sur la réforme de la zone euro et compte mettre à profit les prochaines semaines pour obtenir des concessions supplémentaires, notamment sur l'union bancaire et le budget de la zone euro, a-t-on appris mercredi de source gouvernementale française.