Le siège, une arme de guerre fatale

Le plus vaste siège militaire de la guerre de Syrie, du point de vue de son ampleur géographique, est en train de s’achever. L’enclave de la Ghouta orientale, proche de Damas, est, après des années d’encerclement et de bombardements, et au terme de dix semaines d’offensive, sur le point de tomber entre les mains de l’armée syrienne.