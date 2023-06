MeToo : de Rammstein au Hellfest, le metal dans la tourmente

BerlinBerlin (Allemagne).– De jeunes « groupies » droguées et agressées en backstage par une icône vieillissante du metal industriel, le tout via un système de recrutement des proies sur les réseaux Instagram, Facebook ou WhatsApp. Tel est le tableau écœurant que dessinent les enquêtes de presse sur le groupe allemand Rammstein et son chanteur Till Lindemann, réalisées conjointement par le quotidien Süddeutsche Zeitung et les chaînes publiques WDR et NDR.