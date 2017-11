Une fanfare en hommage à Fats Domino

Les inconditionnels de Treme (une remarquable série télé sur La Nouvelle-Orléans au lendemain de l’ouragan Katrina) ne seront pas surpris. Une semaine après la mort d’un de ses habitants les plus célèbres, la capitale culturelle de la Louisiane a dédié un de ses fameux défilés à Fats Domino. Une manière festive et joyeuse de rendre hommage à un mort. Au-delà de la disparition de ce précurseur du rock n’roll, c’est la célébration d’une culture, d’un art de vivre bienfaisant et réjouissant.