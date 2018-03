Invité ce week-end du congrès du Front national, Steve Bannon, le conseiller déchu de Donald Trump, voue une admiration sans bornes à l’extrême droite française et à la famille Le Pen en particulier. Le roi des fake news l’a dit a plusieurs reprises, la France est « the place to be » pour trouver l’inspiration en matière de nationalisme. Où l’on apprend que Charles Maurras est son « gourou » et que Bannon, comme Marine Le Pen, admire Le Camp des Saints de Jean Raspail, un roman sur l’apocalypse migratoire…