Syrie: Le dernier bastion rebelle bombardé

10 août 2018 Par Par Agence Reuters

Des dizaines de frappes aériennes et terrestres se sont abattues vendredi sur une partie des derniers territoires encore tenus par les rebelles en Syrie, faisant des morts et des blessés, ont annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) et une organisation sur place.