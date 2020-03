Ils se réuniront pour la deuxième fois en visioconférence ce mercredi soir, afin de poursuivre la discussion sur la meilleure manière de produire un test open source de détection du Covid-19. « On a commencé il y a une semaine, dimanche soir, et aujourd’hui [lundi 9 mars, ndlr], déjà soixante-dix personnes de tous les continents participent, se félicite et s’étonne Thomas Landrain. On a eu un nombre de réponses beaucoup plus élevé que je ne l’imaginais. »