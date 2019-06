Dans l’est de la Turquie, l’opposition kurde a repris des mairies dépouillées par les équipes d’Erdogan

Cizre, Diyarbakir, Mardin et Sirnak (Turquie), de notre envoyé spécial. – « Attention, si je sors les factures, vous n’allez plus pouvoir m’arrêter. Je peux vous en parler pendant des jours. » Furibard, Ahmet Türk s’empare d’une liasse de documents posée sur son bureau, et la compulse avec frénésie. « Regardez : ça, ce sont les factures pour les cadeaux aux visiteurs officiels. Normalement, en Turquie, ils ne dépassent jamais une valeur de 1 000 ou 2 000 livres turques (150 à 300 euros). Mais là… »