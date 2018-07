Au sommet de l’Otan, Trump poursuit son travail de sape contre l’Europe

Il fallait bien faire bonne figure. Alors, les responsables européens ont grimacé un sourire en entendant Donald Trump tirer ses conclusions du sommet de l’Otan qui s’est tenu les 11 et 12 juillet à Bruxelles. « L’Otan est plus forte qu’il y a deux jours », a fanfaronné le président américain, avant de partir jeudi midi pour Londres, et rejoindre ensuite le président russe Vladimir Poutine à Helsinki lundi.