C’était le premier test électoral organisé en Espagne depuis le surgissement du Covid-19. Les deux scrutins régionaux qui se sont tenus dimanche en Galice et au Pays basque ont renforcé les exécutifs sortants – la droite du Parti populaire (PP) en Galice et les nationalistes de droite du PNV au Pays basque – et sanctionné les alliés de Podemos, ce parti de la gauche critique qui participe au gouvernement à Madrid depuis janvier.