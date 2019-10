Au nord du Burkina Faso, une radio au milieu des combats

Ouagadougou (Burkina Faso), de nos envoyés spéciaux.– Quand il arrive dans la cour intérieure du petit hôtel, il balaye du regard les lieux et choisit la table du fond, « plus sûre », invisible depuis la rue et à proximité d’une porte dérobée qui donne sur l’arrière de l’établissement. « C’est comme ça, j’ai intégré des réflexes de survie. Partout j’observe les sorties de secours, le plan des lieux, c’est devenu mécanique. » Roger Sawadogo a été plusieurs fois menacé de mort. « La dernière fois, c’était il y a très récemment… très récemment, répète-t-il dans un moment d’absence. Je ne sais pas si on peut conjuguer cette menace au passé. »