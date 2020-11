Une historienne décrédibilise la «commission sur le rôle de la France au Rwanda» et suscite l'indignation

L’historienne Julie d’Andurain, membre de la « commission sur le rôle et l’engagement de la France au Rwanda », a déclenché une vaste polémique par sa vision du génocide des Tutsis. Réagissant aux critiques dont elle est l'objet, elle parle à présent de l'extermination comme d' « une séquence au sein d’un ensemble plus vaste », et estime que « tous les génocides ne se valent pas ». Sa position devient intenable.