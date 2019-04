Libye: Le président égyptien reçoit le maréchal Haftar

14 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi a reçu dimanche au Caire le maréchal Khalifa Haftar, dont les forces tiennent l'est de la Libye et cherchent à prendre Tripoli, a annoncé un porte-parole du chef de l'Etat, sans plus de précisions.