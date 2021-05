Israël: malgré les appels de la gauche, Biden reste très prudent

Et maintenant ? Quelle sera la position des États-Unis et de son nouveau président, Joe Biden, envers Israël, son fidèle allié ? La série d’affrontements qui a éclaté cette semaine entre Israéliens et Palestiniens va permettre de le découvrir. Premier constat : un air de déjà-vu et de statu quo se dégage des éléments de langage distillés par l’administration Biden ces dernières heures.