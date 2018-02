Libéré, le journaliste germano-turc Yücel a regagné Berlin

16 février 2018 Par Par Agence Reuters

Le journaliste germano-turc Deniz Yücel, détenu depuis un an pour "terrorisme" et dont le sort empoisonnait les relations entre Berlin et Ankara, a été remis en liberté dans l'attente de son procès, a-t-on appris vendredi.