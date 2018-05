Italie: Contrat gouvernemental bouclé, transmis à Di Maio et Salvini

16 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Les négociateurs du Mouvement 5 Etoiles et de la Ligue ont bouclé leur projet gouvernemental et l'ont transmis pour approbation à Luigi Di Maio et à Matteo Salvini, les dirigeants des deux formations politiques italiennes, a annoncé mercredi Claudio Borghi, responsable des questions économiques à la Ligue.