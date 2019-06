1948, l’année terrible de la Palestine

Ils sont la mémoire de la Naqba, ce cataclysme qui vit la fin de la Palestine historique et l’exode forcé de ses habitants. Dans Palestine – mémoires de 1948, Jérusalem 2018, dix-huit hommes et femmes racontent ce qu’elle fut, la destruction des villages par l’armée israélienne, les massacres, la peur et la fuite. Et ce qu’était leur vie avant et ce qu’elle fut après.