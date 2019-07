Le prêt d’un fonds de pension liégeois éclabousse Bernard Tapie

Si Bernard Tapie a pu épauler, à l’automne 2014, les salariés de Nice-Matin dans la reprise de leur journal en leur prêtant quatre millions d’euros, c’est en grande partie grâce à un étrange prêt en cascade de trois millions d’euros que lui a accordé le fonds de pension liégeois Ogeo Fund via sa filiale anversoise Land Invest Group (LIG), conclut une enquête menée par les journaux belges Le Vif, et Le Soir, ainsi que par le journal belge Apache, diffusé par des journalistes indépendants francophones et flamands – enquête que nos confrères belges ont proposé à Mediapart de diffuser en même temps qu’eux.