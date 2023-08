Trump : ce que dit le nouvel acte d’accusation contre l’ex-président américain

EntreEntre 1983 et 1989, Rudolph « Rudy » Giuliani était un procureur redoutable. Dans le district sud de New York, il avait trouvé une parade à la toute-puissance des cinq familles qui imposaient leur loi dans la mégapole de l’est des États-Unis : le recours à la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Cette loi adoptée en 1970 n’avait jamais été utilisée pour poursuivre les mafieux. Une mini-série de Netflix diffusée en 2020, Fear City : New York contre la mafia, rend bien compte de la manière dont le recours aux lois traditionnelles relatives aux complots n’avait pas fonctionné.