Un an après, l’Argentine est gagnée à son tour par la révolution #MeToo

Buenos Aires (Argentine), de notre correspondante.- « Il a pris ma main, m’a dit : “Regarde dans quel état tu me mets”, tout en me faisant sentir son érection. » En pleurs devant la caméra, Thelma Fardin raconte son viol, il y a neuf ans, dans une chambre d’hôtel au Nicaragua. À l’époque, l’actrice avait 16 ans et tournait dans la série populaire pour adolescents Patito Feo (« Vilain petit canard »). « C’était le seul adulte de l’équipe », explique-t-elle dans cette vidéo diffusée mardi 11 décembre, où elle accuse Juan Darthés, célèbre acteur argentin de presque 30 ans son aîné, de l’avoir violée.