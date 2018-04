UE: Macron en campagne à Strasbourg contre les «démocraties illibérales»

En cours de débat à Strasbourg, c’est Udo Bullmann – un vieux routard du Parlement, tendance aile gauche des sociaux-démocrates allemands (SPD) – qui a mis en garde Emmanuel Macron, en anglais : « Les prochains jours ne seront pas faciles pour vous. On a vu la situation à Berlin, ça va être difficile de faire avancer la réforme de l’Union économique et monétaire. » Et d’insister : « De petits Schäuble ont commencé à prendre position au Bundestag », a-t-il ajouté en référence à l’ancien ministre « austéritaire » d’Angela Merkel.