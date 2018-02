Le manque de sérieux, un syndrome libanais?

Tout au Liban, pour des raisons imbriquées, à la fois internes et externes, se dilue dans une vision accommodante de la vie. Alors que le compromis est, selon le philosophe allemand Georg Simmel, « la plus importante invention de l’esprit humain », les compromissions au mépris de l’intérêt général et des fondements de l’État font ajourner à plus tard, avec des coûts exorbitants des règlements impératifs.