Les sanctions américaines cimentent le régime iranien

Sur une affichette placée, la semaine dernière, à l’entrée d’un magasin de Téhéran, on lisait que les prix de vente des marchandises étaient susceptibles d’augmenter entre le moment où le client entrait et celui où il sortait. L’humour persan le montre bien : l’économie iranienne va mal, principalement en raison d’une inadéquation totale entre une politique ultralibérale et un système encore largement entre les mains des fondations pieuses ou révolutionnaires et des pasdarans (Gardiens de la révolution).