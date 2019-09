«Bloody Sunday»: le procès qui divise l’Irlande du Nord

Dublin (Irlande), correspondance.– « Michael était mon frère, il avait 17 ans quand il est mort. » Cheveux blancs et pull bleu marine, John Kelly raconte comment le « Bloody Sunday » a englouti « une partie de sa vie ». Le 30 janvier 1972, un régiment de parachutistes britanniques réprime une marche pacifique pour les droits civiques dans les rues de Derry-Londonderry. Au total, treize personnes sont tuées en plein jour et une autre décédera quelques mois plus tard. Parmi les victimes, Michael Kelly. « C’était sa première marche, je lui avais dit de faire attention », se souvient son frère.