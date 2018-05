Au Venezuela, les universités sont frappées de plein fouet par la crise

Pour de nombreux étudiants vénézuéliens, la poursuite de la scolarité n'est plus une priorité. Il faut parer au plus urgent : manger. À première vue, Luis Guillermo ne paraît pas en difficulté. Portant un jean serré et des lunettes de marque, l'employé d'un bouquiniste de la cité universitaire de Caracas conseille les potentiels clients. Invariablement, ces derniers tournent les talons. Trois millions de bolivars (4 dollars au marché noir) pour un ouvrage, c'est plus que le salaire minimum.