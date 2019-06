L’État de New York s’apprête à voter un plan d'action climatique particulièrement ambitieux : objectif de produire 70 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici à 2030, interdiction de se fournir en hydrocarbures (charbon, pétrole, fioul et gaz) en 2040, aucune émission nette de CO 2 en 2050.