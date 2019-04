Le président syrien Assad reçoit des responsables russes à Damas

20 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Le président syrien Bachar al Assad a reçu vendredi et samedi à Damas plusieurs hauts responsables de son plus grand allié, la Russie, pour parler des négociations de paix à venir au Kazakhstan et du commerce bilatéral, ont rapporté les médias officiels syriens.