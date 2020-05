La chute du «roi de Syrie»

Un pacte secret de sang et d’argent a lié pendant vingt ans les deux hommes, dont l’un tenait le sceptre et l’autre les cordons de la bourse. Mais il faut croire que Bachar al-Assad se sent aujourd’hui soit suffisamment fort quand bien même la guerre civile ne serait pas encore finie – la rébellion conserve encore l’importante poche d’Idlib –, soit acculé à le faire pour qu’il décide de rompre ce pacte : il a fait tomber son puissant cousin germain, Rami Makhlouf, à la fois son ami d’enfance, son grand argentier et la première fortune du pays.