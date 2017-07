Les deux tiers des vedettes qui gagnent plus de 150 000 livres sterling par an à la BBC sont des hommes, selon la grille de salaires publiée par le service public de télé et radio en Grande-Bretagne. Ce constat a déclenché un vaste débat, à Londres, sur le « gender pay gap », l’écart de salaire entre hommes et femmes, dans lequel Theresa May, la cheffe du gouvernement, s’est invitée : « Je veux que les femmes soient payées à l’identique », a-t-elle lancé.