Au Chili, les migrants haïtiens dans l'incertitude

Santiago du Chili (Chili), envoyée spéciale - « Installés » par l’artiste chinois Ai WeiWei sur la façade du bâtiment des Archives nationales de Santiago, en plein centre, les gilets de sauvetage des réfugiés rappellent au passant, en ce début d’hiver austral, les naufrages meurtriers et la violence des migrations. « Cette question a été beaucoup instrumentalisée ici aussi ces derniers temps, surtout par la droite et l’extrême droite pendant la campagne électorale de novembre 2017. Le Chili est le pays d’Amérique latine où la part d’immigrés dans la population croît le plus », explique l’anthropologue chilien Rolando Poblete.