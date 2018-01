Woody Allen rattrapé par l’affaire Weinstein

Woody Allen a toujours nié les accusations d’agression sexuelle faites publiquement par sa fille, Dylan, née de son union avec l’actrice Mia Farrow. France Info raconte, dans un article long format, le « mur du silence » qui a été construit au fil des ans autour du réalisateur new-yorkais. Un mur qui commence à se fissurer. Longtemps ignorée, Dylan Farrow, portée par les mouvements #MeToo et Time’s Up, a donné sa première interview télévisée à CBS le 18 janvier 2018 et a même convaincu l’acteur Colin Firth de ne plus jamais travailler avec Woody Allen. La sortie française de Wonder Wheel, avec Kate Winslet et Justin Timberlake, prévue mercredi 31 janvier, n’est pas pour rien dans ce retournement de situation. Le film raconte le goût d'un homme âgé pour les jeunes femmes et l’explosion d’un couple, l’histoire de Woody Allen en somme… sans que la version de sa fille ne figure au générique.