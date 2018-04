Les gauches affûtent leurs stratégies en vue des européennes

Qui pour incarner la gauche française ces quatre prochaines années ? La France insoumise (FI) de Jean-Luc Mélenchon ou une union rouge-rose-verte sous l’égide de Benoît Hamon ? Pour connaître la réponse et y voir un peu plus clair dans son leadership ainsi que dans sa recomposition après le « big bang » de la présidentielle, il faudra attendre mai 2019 et les prochaines élections européennes.