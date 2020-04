Moscou (Russie), de notre correspondant.– Dans la cinquième saison de la série, toujours très juste, Le Bureau des légendes, une scène se révèle on ne peut plus actuelle. À Moscou, deux agents du FSB scrutent les images de surveillance d’un des parcs de la ville. S’affichent alors à côté des visages des passants ou joggeurs les noms, prénoms et dates de naissance, en plus d’autres informations si besoin. Une œuvre de fiction qui, en réalité, s’aligne déjà sur le réel. Un réel aux traits forcés par l’épidémie de Covid-19.