«AOC» soutient Sanders: une bonne nouvelle pour la gauche américaine

Alexandria Ocasio-Cortez (« AOC »), représentante de New York et figure de la nouvelle gauche américaine, a apporté samedi 19 octobre son soutien à la candidature de Bernie Sanders, lors d’un meeting organisé dans le Queens, le quartier de New York dont elle est l’élue. « Je t’appelle “tio Bernie” [« oncle Bernie » en espagnol] », a dit la jeune femme, dont une partie de la famille vit à Porto Rico. « Quand j’étais serveuse et que je finissais mes études endettée, Bernie Sanders était l’un des seuls à dire que personne ne devrait commencer sa vie professionnelle avec une dette écrasante », a rappelé Ocasio-Cortez, devant plus de 20 000 personnes.